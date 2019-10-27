Госпитализированный в Турции россиянин умер во время перелета в Сыктывкар

Житель Сыктывкара, впавший в кому в Турции, не долетел домой. Он умер при транспортировке. Его жена сообщила на своей странице в соцсети: "...Саши больше нет. Мы верили до последнего..."

34-летний Александр отправился на отдых в Аланию вместе с женой и четырехлетним ребенком. Но через три дня ему стало плохо. Жителя Сыктывкара госпитализировали в критическом состоянии.

Накануне мужчину вместе с семьей отправили с врачами домой. Они пытались спасти пациента, но не смогли. Корреспондент "РГ" попыталась получить комментарий в Территориальном центре медицины катастроф Республики Коми. Но там ответили, что никогда не дают никакой информации о своих пациентах.