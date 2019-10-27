В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В Санкт-Петербурге автобус ПАЗ столкнулся с каршеринговым автомобилем Hyundai Solaris, который врезался в Audi Q3. ДТП произошло поздно вечером в субботу на пересечении Коломяжского проспекта с Парашютной улицей в Приморском районе.

В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД. Все пострадавшие находились в автомобиле Hyundai.

Уточняется, что жертвами аварии стали мужчина и женщина. Водитель 1999 года рождения и подросток-пассажир получили травмы.