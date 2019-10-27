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27.10.2019,  
11:09
Текст:  Руслан Мельников

В США назвали "способ захвата" Калининграда войсками НАТО

Американские аналитики изучают возможность захвата Калининградской области.
Фото: FILIP SINGER Фото: FILIP SINGER
Фото: FILIP SINGER

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) Ричарда Хукера, подобная перспектива должна рассматриваться в НАТО.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Также аналитик предполагает, что это может быть сделано благодаря наращиванию в рассматриваемом регионе сухопутных военных сил США и Польши. В этом случае, как отмечается в документе, Россия якобы не сможет устоять под натиском противника. В итоге такое положение приведет к утрате контроля над территорией со стороны РФ.

При этом отмечается, что военные действия будут развиваться лишь на региональном уровне. В противном случае эскалация конфликта приведет к массовым разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Любопытно, что причина подобного гипотетического конфликта даже четко не формулируется. Высказывается лишь уже набившее оскомину и не обоснованное весомыми аргументами мнение о том, что Россия будто бы имеет некие планы на Прибалтику.

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