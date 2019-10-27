На челябинской трассе в ДТП погибли четыре человека

В Челябинской области около пяти утра на дороге, соединяющей Чебаркуль и Мисяш, столкнулись две легковушки. 29-летний водитель на Lada Kalina по неизвестной причине выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus, за рулем которого был 39-летний мужчина, сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Иномарка съехала в кювет, опрокинулась и загорелась. Погибли водитель, а также женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле. Еще одного ребенка - одиннадцатилетнего мальчика - очевидцы смогли достать из горящего авто, сейчас он находится под наблюдением медиков. Водитель отечественной легковушки скончался.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, проводится проверка.