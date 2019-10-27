Россия доставила в Сирию полицейские броневики

Самолеты Ил-76 ВКС России доставили на авиабазу Хмеймим бронеавтомобили "Тайфун-У" и "Тигр" для российской военной полиции, которая будет выполнять специальные задачи у сирийско-турецкой границы.

- Техника совершит 30-километровый марш на север страны, где подразделения военной полиции РФ будут оказывать содействие отводу курдских формирований и их вооружения на 30 километров от границы, - сообщили ТАСС в Минобороны России. После завершения операции российские полицейские начнут совместное с турецкими военными патрулирование назначенных районов в соответствии с меморандумом, подписанным Турцией и Россией в Сочи 22 октября.

Броневики доставлены с военных аэродромов в Ростовской области и Краснодарском крае. Машины предназначены для перевозки военнослужащих, они оснащены бортовой информационно-управляющей системой и кондиционерами, на "Тайфуны" и "Тигры" также может быть установлено различное вооружение.

Российская военная полиция уже обеспечивает безопасность населения и правопорядок в приграничных районах, выполняет патрулирование. Для этого в Сирию направлены наиболее подготовленные бойцы, имеющие опыт подобных операций и прошедшие дополнительное обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.