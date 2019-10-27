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27.10.2019,  
15:39
Текст:  Антон Валагин

Секретный беспилотник США установил рекорд в космосе

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Секретный мини-шатл  X-37B вернулся на землю, проведя в космосе 780 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ВВС США.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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Беспилотный орбитальный самолет разработан компанией Boeing в интересах ВВС США. Подробное назначение и спектр решаемых аппаратом задач не разглашаются. Согласно официальной формулировке Пентагона, X-37 предназначен для отработки технологий многоразовых космических аппаратов, а также проведения экспериментов с возвратом их результатов на землю. Аппарат может доставлять на орбиту и обратно до 900 килограммов груза.

Первый космический полет беспилотника состоялся в 2010 году, его продолжительность составила 224 дня. С тех пор X-37 побывал на орбите пять раз, с каждым разом увеличивая длительность полета. Нынешний полет начался 7 сентября 2017 года, при этом X-37 был впервые выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, ее первая ступень благополучно приземлилась на мысе Канаверал.

ВВС США назвали 780-суточный полет "рекордным". В  шестой раз X-37 отправится на орбиту в 2020 году.

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