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27.10.2019 20:10
Рубрика: Спорт

Тренер "Спартака": Несмотря на счет в игре с "Локо", не все было идеально

Текст: Илья Соболев

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своих решениях в московском дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива", в котором "красно-белы одержали первую победу под его руководством.

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Встреча команд состоялась в воскресенье на стадионе "Локомотива" в Черкизово и завершилась крупной победой "Спартака" со счетом 3:0. Дубль сделал Джордан Ларссон, еще один мяч забил Эсекиель Понсе.

"Доволен победой. Если смотреть на счет, кажется, что все было идеально. Это не так. Над многим нужно работать. Сегодняшнего успеха достигли благодаря компактности в обороне, тяжелой работе, а также слаженности и самоотверженности всего коллектива", - заявил Тедеско.

Полузащитник Зелимхан Бакаев, обычно играющий на фланге, провел матч на позиции в центре поля и отдал три голевых передачи.

"Я спрашивал у него, комфортно ли ему на этой позиции. Он ответил, что ему очень нравится. Мол, он может отдать голевой пас, может сам забить. Я не мог ему отказать, - сказал тренер. - Но это не значит, что в каком-то матче он снова не окажется на фланге. Универсальные игроки - это хорошо. То же самое Джордан Ларссон. Интересовался у него, где ему удобней играть. Он сказал, что центральным нападающим. Сегодня он проявил себя прекрасно".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Замену Андре Шюррле в начале второго тайма Тедеско объяснил неоптимальной формой немецкого полузащитника после болезни. "Он проделал огромный объем работы в первом тайме, постоянно прессинговал защитников. Конечно, после такого футболист устает", - отметил специалист.

Наконец, Тедеско рассказал, как получил первую в своей российской карьере желтую карточку. Это произошло на 38-й минуте матча. "Дотронулся до резервного арбитра, это моя вина. Принимаю решение рефери. А вообще стараюсь меньше говорить о судьях и смотреть на себя", - подчеркнул он.

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