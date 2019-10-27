В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В Пролетарском районе Донецка, находящемся на территории самопровозглашенной Донецкой республики, была взорвана вышка сотовой связи. Как уточняет агентство новостей "ДАН" вышка принадлежала оператор связи "Феникс".

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", - говорится в сообщении пресс-службы министерства связи ДНР.

При этом отмечается, что со стороны республиканских правоохранительных сил никаких комментариев относительно взрыва не было. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД республики, а также аварийные бригады.