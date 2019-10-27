В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент. Для правительства в Берлине результаты голосования, завершающего осенний избирательный марафон в трех бывших восточных землях, могут оказаться неутешительными. Согласно финальному предвыборному опросу института INSA, в тройку фаворитов уверенно вошла правая партия "Альтернатива для Германии", которая до этого стала второй политической силой в Саксонии и Бранденбурге.

Здесь, в Тюрингии, за нее готовы отдать голоса почти четверть избирателей - 24 процента. Такой бешеной популярности у "Альтернативы" не было даже пять лет назад, когда она впервые вошла в тюрингский ландтаг. Тогда ее десять с небольшим процентов произвели сенсацию, ну а теперь партия может как минимум удвоить результат.

В ногу с "АдГ" идут христианские демократы. Лозунг их кампании звучит оптимистично - "Прорыв-2019", хотя катастрофическое падение рейтинга на прорыв совсем не похоже. В 2014 году, когда миграционный кризис уже грянул, но пока не докатился до востока Германии, партия Меркель все еще оставалась самой популярной в Тюрингии, получив на выборах 33,5 процента голосов. Правда, войти в правительство Христианско-демократическому союзу тогда не удалось, а с тех пор он и вовсе растерял значительную часть сторонников. Так что на планку пятилетней давности ХДС даже не замахивается. Чего нельзя сказать о "Левых", которые пока считаются лидерами гонки (28 процентов).

Председатель их местного отделения Бодо Рамелов, один из самых популярных и искушенных региональных лидеров, пять лет назад стал первым в истории объединенной Германии премьер-министром земли, представляющим посткоммунистическую партию. Но удастся ли ему теперь сохранить коалицию с социал-демократами и "зелеными" - большой вопрос. Рейтинг СДПГ здесь низок как никогда - всего девять процентов, это даже меньше, чем в 2014-м. Пытаясь спасти в общем-то безнадежную ситуацию, берлинское руководство отправило в Эрфурт для предвыборной агитации подкрепление в лице министра финансов Олафа Шольца.

"Тяжелую артиллерию" прислал и ХДС: в последние дни в столице Тюрингии буквально поселилась глава партии, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую, как известно, называют вероятной преемницей Ангелы Меркель. В среду она инспектировала казармы кинологов бундесвера, а в субботу вечером пришла на встречу с избирателями поддержать председателя местного отделения ХДС, кандидата номер один в списке партии Майка Моринга.

В восемь утра по местному времени (по московскому будет уже десять) по всей Тюрингии откроются 3000 участков для голосования. В нем смогут принять участие 1,72 миллиона избирателей. Данные экзит-полов будут обнародованы после шести вечера, когда выборы завершатся, а около 22.30 или чуть позже станут известны официальные предварительные результаты.