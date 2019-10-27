Вертолет против истребителя: как иракский Ми-24 сбил иранский F-4

В сентябре исполнилось 30 лет со дня первого полета ударного вертолета Ми-24. За прошедшие годы машина зарекомендовала себя не только в качестве эффективного средства борьбы с бронетехникой и живой силой, но и способностью противостоять воздушным противникам.

27 октября 1984 года официальная иракская газета Baghdad Observer сообщила, что около поселка Эйн-Хош вертолет Ми-24 сбил иранский реактивный истребитель F-4 Phantom II.

Как сообщала в 2015 году ТК "Звезда", события развивались следующим образом. Иранский летчик на истребителе, вооруженном ракетами Shrike для уничтожения радаров, атаковал "Летающий танк" - такое название Ми-24 получил за мощное бронирование. Вертолет шел на предельно малой высоте, и поэтому первая атака истребителя не удалась. Иранский пилот решил расстрелять Ми-24 из 20-мм шестиствольной пушки Vulcan.

"Заметив "заходивший" на себя F-4, иракский летчик не стал совершать маневр уклонения, а "задрал нос" и, нажав гашетку, выпустил в сторону вражеского самолета "облако" неуправляемых ракет С-5. Одна из таких ракет, угодив в фюзеляж, превратила иранский F-4 в груду обломков", - сообщает "Звезда".

В подробностях боя отмечается, что залп 32 неуправляемых ракет С-5 прошел с дистанции 3,5 километра.

Следует отметить, что сообщение о уникальном воздушном поединке появилось в разгар ирано-иракской войны, когда все участники конфликта активно занимались дезинформацией. Подтверждения боя и потери истребителя в Иране не было. Однако теоретически такое противостояние могло быть. В 1995 году журнал "Зарубежное военное обозрение" в статье "Развитие боевых вертолетов" сообщал, что в 1968 году американцы провели исследовательские воздушные бои AH-1G с истребителями F-4 и F-8.

"Оказалось, что для самолетов вертолеты, особенно вертолеты-штурмовики, являются самыми "неудобными" воздушными целями - оба боя закончились победой Bell AH-1 Cobra. В другом случае боевой вертолет сбил ракетой AIM-9 Sidewinder мишень, летевшую со скоростью 800 километров в час", - пишет издание Минобороны РФ.

Как бы то не было, все современные российские вертолеты вооружаются комплексами "Стрелец" с ракетами "Игла".