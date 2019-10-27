Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.10.2019,  
10:15
Текст:  Николай Грищенко

Вертолет против истребителя: как иракский Ми-24 сбил иранский F-4

В сентябре исполнилось 30 лет со дня первого полета ударного вертолета Ми-24. За прошедшие годы машина зарекомендовала себя не только в качестве эффективного средства борьбы с бронетехникой и живой силой, но и способностью противостоять воздушным противникам.

27 октября 1984 года официальная иракская газета Baghdad Observer сообщила, что около поселка Эйн-Хош вертолет Ми-24 сбил иранский реактивный истребитель F-4 Phantom II.

Как сообщала в 2015 году ТК "Звезда", события развивались следующим образом. Иранский летчик на истребителе, вооруженном ракетами Shrike для уничтожения радаров, атаковал "Летающий танк" - такое название Ми-24 получил за мощное бронирование. Вертолет шел на предельно малой высоте, и поэтому первая атака истребителя не удалась. Иранский пилот решил расстрелять Ми-24 из 20-мм шестиствольной пушки Vulcan.

"Заметив "заходивший" на себя F-4, иракский летчик не стал совершать маневр уклонения, а "задрал нос" и, нажав гашетку, выпустил в сторону вражеского самолета "облако" неуправляемых ракет С-5. Одна из таких ракет, угодив в фюзеляж, превратила иранский F-4 в груду обломков", - сообщает "Звезда".

В подробностях боя отмечается, что залп 32 неуправляемых ракет С-5 прошел с дистанции 3,5 километра.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
Последняя торпеда: 75 лет назад подлодка ВМС США потопила сама себя

Следует отметить, что сообщение о уникальном воздушном поединке появилось в разгар ирано-иракской войны, когда все участники конфликта активно занимались дезинформацией. Подтверждения боя и потери истребителя в Иране не было. Однако теоретически такое противостояние могло быть. В 1995 году журнал "Зарубежное военное обозрение" в статье "Развитие боевых вертолетов" сообщал, что в 1968 году американцы провели исследовательские воздушные бои AH-1G с истребителями F-4 и F-8.

"Оказалось, что для самолетов вертолеты, особенно вертолеты-штурмовики, являются самыми "неудобными" воздушными целями - оба боя закончились победой Bell AH-1 Cobra. В другом случае боевой вертолет сбил ракетой AIM-9 Sidewinder мишень, летевшую со скоростью 800 километров в час", - пишет издание Минобороны РФ.

Как бы то не было, все современные российские вертолеты вооружаются комплексами "Стрелец" с ракетами "Игла".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Max Smith / wikimedia.org
Применение лицензионного варианта российской ракеты показали в Китае 25.10.2019
Первый Ту-22М3М выполнил 18 полетов в ходе испытаний 25.10.2019
Дорогу в ЮАР российские Ту-160 преодолели за 13 часов 24.10.2019
вертолеты
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фрегат "Ярослав Мудрый" вышел с Кипра в Средиземное море 25.10.2019
На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П 23.10.2019
Треть оружия в странах южнее Сахары произведено в России 22.10.2019
Иран
Иран показал коллекцию сбитых беспилотников США 26.09.2019
Появились спутниковые снимки последствий взрыва на космодроме в Иране 30.08.2019