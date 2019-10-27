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Рубрика: Общество

Вокалист группы Little Feat Пол Баррере умер в США в возрасте 71 года

Текст: Максим Макарычев

Пол Баррере, гитарист и вокалист американской рок-группы Little Feat, умер в возрасте 71 года. Он считался одним из наиболее почитаемых рок-исполнителей в США.

Фото: twitter.com/brechalov
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Баррере скончался в субботу утром в одной из больниц Лос-Анджелеса из-за побочных эффектов после продолжительного заболевания, сообщает Associated Press. В 2015 году у музыканта был обнаружен рак печени.

"Пол, отправляйся к следующему месту в твоем путешествии с нашей неизменной любовью к жизни, всегда посвященной музыке и только музыке", - говорится в заявлении Little Feat.

Лоуэлл Джордж, основатель, ведущий гитарист Little Feat, певец и автор песен скончался в 1979 году. Но Баррере, как отмечали критики, всегда был основополагающим звеном в стиле фанк-блюзового южного направления музыки Little Feat. Он написал или был соавтором некоторых наиболее известных песен группы, включая Skin It Back, Time Loves a Hero и Old Folks Boogie.

После первоначального прослушивания в качестве басиста Баррере присоединился к группе через три года с момента ее основания в 1969 году. Группа создала своеобразное направление рок-музыки, в котором смешались блюз, рокабилли, кантри, госпел и фанк.

Фото: Виталий Созинов и Валерий Христофоров/ТАСС
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Little Feat в настоящее время находится в концертном туре, посвященном 50-летней годовщине со дня ее основания, который Баррере пропустил из-за проблем со здоровьем. Тур должен был завершиться в воскресенье в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания.

Общество Утраты Культура Музыка Рок
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