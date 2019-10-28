В мире
28.10.2019 14:56
Текст: Юрий Сизов

Чем Минск ответит на учения НАТО в Литве

На размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение атлантических учений Defender Europe Минск ответит рядом адекватных мер, включая "контроль за вооружениями, отправку инспекционных групп на сопредельную территорию и усилению задач разведки". Об этом сообщил 28 октября министр обороны Андрей Равков после доклада главе государства о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах, информирует БЕЛТА.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Давид Урбани Фото: ИТАР-ТАСС/ Давид Урбани
ИТАР-ТАСС/ Давид Урбани

Министр обратил внимание, что за последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в несколько раз. ТОлько с "2014 года операции "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие" позволили усилить группировку, находящуюся на территории стран Балтии и Польши, в тринадцать раз: с 550 до 7,3 тысяч человек", - констатировал он.

Прежде всего, по его словам, руководством страны будут приняты меры по усилению госграницы и увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Кроме того, пояснил Равков, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер. Это, уточнил министр обороны, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву

В рамках реагирования на натовские маневры, рассказал он, будут проводиться частные тактические действия на данном направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками. "Мероприятий достаточно - и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании", - добавил руководитель оборонного ведомства.

Затронул министр в этой связи и вопрос о военном сотрудничестве с Россией. Он сообщил, в частности, что военнослужащие Союзного государства будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями. В следующем году, добавил он, стороны планировали переработать план применения региональной группировки войск. Теперь этот документ будет изменен с учетом складывающейся обстановки.

"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле ситуацию и обстановку", - заявил Равков.

Что касается общественности, как международной, так и белорусской, резюмировал министр, то "она должна знать, что Вооруженные Силы Беларуси, занимаясь в плановом порядке своей повседневной деятельностью, смогут обеспечить мирный труд и защиту нашего народа".

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»