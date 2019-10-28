Чем Минск ответит на учения НАТО в Литве

Министр обратил внимание, что за последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в несколько раз. ТОлько с "2014 года операции "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие" позволили усилить группировку, находящуюся на территории стран Балтии и Польши, в тринадцать раз: с 550 до 7,3 тысяч человек", - констатировал он.

Прежде всего, по его словам, руководством страны будут приняты меры по усилению госграницы и увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Кроме того, пояснил Равков, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер. Это, уточнил министр обороны, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

В рамках реагирования на натовские маневры, рассказал он, будут проводиться частные тактические действия на данном направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками. "Мероприятий достаточно - и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании", - добавил руководитель оборонного ведомства.

Затронул министр в этой связи и вопрос о военном сотрудничестве с Россией. Он сообщил, в частности, что военнослужащие Союзного государства будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями. В следующем году, добавил он, стороны планировали переработать план применения региональной группировки войск. Теперь этот документ будет изменен с учетом складывающейся обстановки.

"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле ситуацию и обстановку", - заявил Равков.

Что касается общественности, как международной, так и белорусской, резюмировал министр, то "она должна знать, что Вооруженные Силы Беларуси, занимаясь в плановом порядке своей повседневной деятельностью, смогут обеспечить мирный труд и защиту нашего народа".