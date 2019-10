Фестиваль Twins Science: В Москве выступят мировые гастрономические эксперты и шеф-повара

7 и 8 ноября в Москве во второй раз пройдет международный фестиваль Ивана и Сергея Березуцких (Twins Garden, Wine and Crab, Twins Wine Space). На этот раз он получил название Twins Science, так как посвящен науке, образованию и интеграции современных технологий в ресторанную структуру. Цель - передать знания и международный опыт молодым поварам и всерьез интересующимся гастрономией людям. Событие на самом деле беспрецедентное, и вот почему.

Программа фестиваля состоит из теоретической и практической частей. Площадкой для первой станет территория Цифрового Делового Пространства (проводится при поддержке Комитета по туризму Москвы). Все лекции и мастер-классы пройдут в дневное время и будут абсолютно бесплатными, главное - успеть зарегистрироваться на сайте.

Доступность "уроков" - решение самих братьев Березуцких. Несмотря на профессиональный успех (ресторан Twins Garden занял в этом году 19-ю строчку в международном рейтинге The World's 50 Best Restaurants), Иван и Сергей продолжают уделять большое внимание саморазвитию и считают образование одним из главных приоритетов. "Важно, чтобы каждый желающий, вне зависимости от уровня материального достатка, мог учиться у выдающихся шефов и ученых вместе с нами", - объясняют они.

В течение двух дней в Москве выступят:

- американский писатель Гарольд Макги - тот самый ученый, который провел фундаментальную исследовательскую работу и смог объяснить и сформулировать в своих книгах, что происходит с продуктами во время приготовления и насколько важно это понимать любому человеку на кухне. Как правильно готовить белковую пищу, как получить румяную корочку, как правильно хранить овощи и почему не стоит бояться микроволновки - ответы на эти вопросы (и не только) появились благодаря Макги.

- журналист Боб Холмс, автор книги "Вкус: Наука о самом малоизученном человеческом чувстве". Он смог доступно рассказать, как формируется и изменяется вкус, а также какое влияние он оказывает на нашу жизнь и как его можно использовать.

- Ориоль Кастро - один из шеф-поваров барселонского ресторана Disfrutar, имеющего две звезды Michelin и занимающего девятую строчку в рейтинге The World's 50 Best Restaurants. За плечами шефа школа легендарного Феррана Адриа - гуру молекулярной кухни.

- Мицухару Цумура - шеф-повар и владелец перуанского ресторана Maido, яркий представитель одного из самых молодых веяний в мире гастрономии - кухни никкей. Об интересе к этому направлению говорят в том числе результаты ресторана: в 2019 году Maido стал первым в рейтинге Latin America's 50 Best Restaurants и десятым в The World"s 50 Best Restaurants. Отметим также, что помимо теоретического выступления Мицухару станет участником ужина в шесть рук с Сергеем и Иваном Березуцкими, который пройдет вечером 8 ноября в ресторане Twins Garden (на ужин нужно приобрести билеты).

- Италию на фестивале представит потомственный ресторатор Массимилиано Алаймо. Когда ему было 28 лет, его ресторан La Calandre получил три звезды Michelin, сделав итальянца самым молодым шефом в мире, добившимся такого результата.

- Кроме того, в столице выступит шеф одного из лучших ресторанов Бельгии Герт де Манглеер (L.E.S.S. by Hertog Jan обладает тремя звездами Michelin). Как братья Березуцкие, Герт имеет свою ферму, на которой выращивает продукты для последующего использования в ресторане.

- Также в числе участников фестиваля шеф ресторана Rijks в Амстердаме, обладатель звезды Michelin Джорис Бейдендейк. Он активно занимается разработкой и популяризацией национальной голландской кухни. "Хозяева" Twins Science проведут вместе Бейдендейком ужин в шесть рук вечером 7 ноября (билеты приобретаются отдельно).

- Среди российских спикеров, помимо самих братьев, ожидается выступление бренд-шефа отеля "Метрополь" и ресторана SAVVA Андрея Шмакова и журналиста, исследователя гастрономической культуры, редактора книг о вине и высокой кухне Анны Кукулиной.