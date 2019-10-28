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28.10.2019 11:27
Рубрика: В мире

Горбачев: Лепить из России "образ врага" - нечестно и безответственно

Текст: Галина Мисливская

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает глубоко ошибочным стремление Запада изолировать Россию и говорить с ней на языке ультиматумов, а попытки лепить из нее "образ врага" - нечестными и безответственными. Такое мнение он высказал в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.

Самой главной задачей мировой политики сегодня он считает восстановление доверия между Россией и Западом. "На Западе признают, что это необходимо, потому что без России невозможно решить ни одну из серьезных международных проблем", - отметил Горбачев. При этом, продолжил он, всю ответственность за нынешнее положение дел Запад возлагает на Россию, только от нее ждет и требует шагов навстречу, согласия с его позицией по всем спорным вопросам.

Горбачев: В интересах Запада отказаться от политики санкций против России

"Пора понять, что так с Россией говорить нельзя. И тем более - не надо даже пытаться ее изолировать, испортить ее отношения с другими странами. Это пытались делать не раз, и в последние пять лет, и раньше. Но не получилось", - напомнил экс-президент СССР.

Россия неоднократно демонстрировала примеры конструктивной внешней политики и готовности к диалогу, подчеркнул он и привел в пример инициативу РФ по уничтожению химического оружия Сирии под международным контролем, а также участие в сложнейших переговорах по иранской ядерной программе.

"Это лишь два примера, можно назвать другие. Лепить из России "образ врага", только и думающего, как бы насолить Америке, Западу, просто нечестно и безответственно", - уверен Михаил Горбачев.

"Я не верю, что коллапс доверия, произошедший в последние годы, фатален и необратим. Считаю его срывом, провалом, ошибкой. А ошибки исправимы", - заявил он и призвал стороны проявить терпение и наладить диалог.

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