Горбачев: В интересах Запада отказаться от политики санкций против России

Отказ от политики антироссийских санкций находится в интересах стран Запада, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев. Такое мнение он высказал в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.

Горбачев отметил, что западные руководители пошли по пути осуждения России и введения санкций против нее, невзирая "на волю народа, выраженную на референдуме в марте 2014 года". Однако санкции "оружие обоюдоострое", к тому же они не могут повлиять на позицию России в вопросе принадлежности Крыма.

"Россия не обсуждает вопрос о санкциях, не просит их отменить, но в интересах самого Запада отказаться от политики санкций. Никакого эффекта от них нет, кроме одного - взаимного отчуждения, осложнения диалога", - полагает экс-президент СССР.

В своей новой книге он также высказал опасения по поводу растущей милитаризации мировой политики, участившихся случаев прихода к власти популистов, а также рассуждает о перспективах различных политических систем, развитии гражданского общества, будущем демократии, заявляет об актуальности идей гласности и политики нового мышления, подчеркивает невозможность формирования однополярного мира.