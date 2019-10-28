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28.10.2019 11:38
Рубрика: В мире

Греция отмечает День "Охи"

Текст: Александр Гасюк
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня Греческая Республика отмечает главный национальный государственный праздник - День "Охи" (День "Нет", - прим. "РГ").

Фото: Nikos Skarpelis / Stelida Naxos Archeological Project
Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад

Его история связана с ультиматумом, который Италия предъявила Греции 28 октября 1940 года. В нем диктатор Муссолини потребовал свободного прохода итальянских войск на греческую территорию. В ответ на требования фашистов Афины ответили агрессору лаконичное "охи", после чего для Греции началась Вторая Мировая война.

В развернувшихся на границе Албании и Греции упорных боях небольшая греческая армия смогла не только остановить превосходящие силы итальянцев, но и перейти в контрнаступление. И только вступление нацистской Германии в войну против Греции в апреле 1941 года привело к оккупации Эллады, на территории которой впоследствии развернулась ожесточенная партизанская борьба с захватчиками. Ряд историков полагает, что решение Гитлера оказать помощь терпящим поражение армиям Муссолини и вынужденно начатая нацистами военная кампания на Балканах отсрочила почти на 2 месяца реализацию плана "Барбаросса" по нападению Германии на СССР.

Сегодня, в 79-ю годовщину Дня "Охи" по всей Греции пройдут традиционные патриотические выступления школьников. В этот день многие жители греческой столицы и других городов вывешивают национальные флаги на балконах собственных домов. Самый крупный военный парад пройдет в Салониках при участии президента страны Прокописа Павлопулоса.

Как пишут греческие СМИ, день "Охи" является общенациональным праздником, объединяет нацию и символизирует готовность греков сообща противостоять агрессии и тирании.

В мире Европа Греция
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