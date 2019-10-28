Китай придает импульс развитию мировой экономики

В поздравительном письме, направленном председателем КНР Си Цзиньпином участникам конференции, глава государства отметил, что экономическая глобализация сегодня столкнулась с некоторыми трудностями и неожиданными поворотами. Вместе с тем, тенденция экономической глобализации неотвратима, а интересы всех стран все больше объединяются, приобретают тенденцию единого развития. Этот важный аргумент получил всеобщее одобрение со стороны участников конференции.

В последние несколько лет в ответ на усиление антиглобализма Китай твердо придерживался защиты либерализации торговли и упрощения инвестирования, решительно выступая против протекционизма. В обнародованном недавно Всемирным банком рейтинге Doing Business-2020 Китай поднялся на 15 позиций по сравнению с минувшим годом, заняв 31-е место в мире. Старший экономист Китайского бюро Всемирного банка Марчин Пиатковски (Marcin Piatkowskiа), который присутствовал на конференции в Гуанчжоу, отметил, что постоянное улучшение бизнес-среды в Китае свидетельствует о решимости страны расширять свою открытость.

Китай, где начался новый раунд проведения политики реформ, будет неуклонно идти по пути мирного развития, неизменно придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости, продолжать придавать импульс развитию мировой экономики открытого типа и содействовать экономической глобализации по инклюзивному, общедоступному, сбалансированному и беспроигрышному направлению, чтобы экономическая глобализация принесла больше пользы народам всех стран.