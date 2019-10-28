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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай придает импульс развитию мировой экономики

В Гуанчжоу прошла международная конференция "Понять Китай", ставшая площадкой для диалога между Пекином и зарубежными странами. В ней приняли участие около 600 человек, в том числе более 30 известных политиков, стратегов, ученых и предпринимателей, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поздравительном письме, направленном председателем КНР Си Цзиньпином участникам конференции, глава государства отметил, что экономическая глобализация сегодня столкнулась с некоторыми трудностями и неожиданными поворотами. Вместе с тем, тенденция экономической глобализации неотвратима, а интересы всех стран все больше объединяются, приобретают тенденцию единого развития. Этот важный аргумент получил всеобщее одобрение со стороны участников конференции.

В последние несколько лет в ответ на усиление антиглобализма Китай твердо придерживался защиты либерализации торговли и упрощения инвестирования, решительно выступая против протекционизма. В обнародованном недавно Всемирным банком рейтинге Doing Business-2020 Китай поднялся на 15 позиций по сравнению с минувшим годом, заняв 31-е место в мире. Старший экономист Китайского бюро Всемирного банка Марчин Пиатковски (Marcin Piatkowskiа), который присутствовал на конференции в Гуанчжоу, отметил, что постоянное улучшение бизнес-среды в Китае свидетельствует о решимости страны расширять свою открытость.

Китай, где начался новый раунд проведения политики реформ, будет неуклонно идти по пути мирного развития, неизменно придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости, продолжать придавать импульс развитию мировой экономики открытого типа и содействовать экономической глобализации по инклюзивному, общедоступному, сбалансированному и беспроигрышному направлению, чтобы экономическая глобализация принесла больше пользы народам всех стран.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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