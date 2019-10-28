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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай запустит возвращаемый лунный зонд в 2020 году

В следующем году Китай запустит возвращаемый лунный зонд "Чанъэ-5", который доставит на Землю образцы лунного грунта. Об этом заявил генеральный конструктор национальной лунной программы, академик Инженерной академии Китая У Вэйжэнь на 1-й Китайской ассамблее по вопросам космической науки, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Чанъэ-5" будет самым тяжелым из китайских лунных зондов, его вес составляет 8,2 тонны. Зонд будет выведен в космос при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" - самой тяжелой из имеющихся в распоряжении КНР. Второй пуск этой ракеты состоялся 2 июля 2017 года и завершился сбоем. На обнаружение и ликвидацию неисправности ракеты-носителя было потрачено более двух лет. Третью "Чанчжэн-5" запустят в ближайшее время: она уже доставлена на космодром Вэньчан в южнокитайской островной провинции Хайнань. Успешный полет ракеты будет иметь ключевое значение для выполнения дальнейших космических миссий, включая "Чанъэ-5".

Запуск возвращаемого зонда и доставка образцов лунного грунта на Землю является третьей фазой китайской лунной программы. На четвертой фазе Китай намерен провести зондирование южного полярного региона Луны и долгосрочное исследование лунной среды. На южном полюсе Луны могут существовать древние кратеры и замерзшая вода, что представляет больший интерес для исследования, пояснил У Вэйжэнь.

Будущие лунные проекты КНР не обойдутся без участия России. В марте 2018-го две страны подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Они также договорились о создании Центра данных по лунным проектам. "Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны", - сообщили ранее в "Роскосмосе".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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