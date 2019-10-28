Китайский авиалайнер ARJ21 совершил первый международный рейс

Сейчас большинство авиарейсов между Харбином и Владивостоком являются пересадочными - с остановками, чаще всего, в Пекине, Шанхае или Сеуле. Открытие новой линии ARJ21 предоставит возможность прямого перелета.

Владивосток - город-побратим Харбина. Расстояние от него до границы с Китаем составляет всего 50 километров. Будучи крупнейшим городом восточных рубежей России, столица Приморья имеет тесные торгово-экономические, образовательные и туристические связи с Китаем.

В 2018 году именно во Владивостоке лидеры Китая и России участвовали в IV Восточном экономической форуме, призванном содействовать освоению Дальнего Востока. Открытие новой линии в дальнейшем укрепит тесные связи между городами, предоставит удобства для углубления торгово-экономических контактов и связей их населения.

Самолет ARJ21 - первый реактивный региональный пассажирский самолет, самостоятельно разработанный Китаем со всеми исключительными правами интеллектуальной собственности. Он был официально сдан в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2015 года. Самолет способен адаптироваться к различным условиям взлета и посадки в аэропортах, расположенных в западных и северных районах Китая.