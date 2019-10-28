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28.10.2019 21:05
Рубрика: Общество

Названы причины, которые способствуют появлению боли в шее

Текст: Наталья Панасенко
Исследование, опубликованное в Physical Therapy, называет главными факторами риска появления боли в шее некачественный сон, уменьшение физической активности и увеличение эмоциональных нагрузок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Принято считать, что боль в шее, от которой страдают, по статистике, более 330 млн человек во всем мире, вызывает неправильное положение тела во время сна или работы.

Часто эта боль проходит сама по себе в течение нескольких недель или месяцев, однако у большинства пациентов (от 50 до 75%) болевые приступы повторяется с регулярной периодичностью.

Фото: iStock
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В ходе четырехлетнего масштабного исследования, в котором участвовало более 1000 подростков, было установлено, что между осанкой и болью в шее "нет статистически значимой взаимосвязи". Важными факторами появления неприятных ощущений в шее австралийские ученые называют проблемы со сном, отсутствие физической активности и стрессовые ситуации. Все это способствует увеличению мышечного напряжения в шее, что со временем приводит к усилению боли.

Даже у 9-летних детей, как показало недавнее исследование, эти факторы называются основными - особенно усталость и проблемы со сном. А собственно неправильная поза, как следует из этого конкретного наблюдения за подростками, больше говорит о настроении, чем о сопутствующем заболеванию симптоме.

Таким образом, советуют ученые, если время от времени беспокоят боли в шее, не стоит винить в этом осанку и неправильную позу во время работы. Есть смысл скорректировать рабочий график, найти время для качественного отдыха и снизить уровень эмоциональных нагрузок. И безусловно - включить в распорядок дня физическую активность.

Но если приступы боли систематически продолжают беспокоить, и это причиняет серьезный дискомфорт, значит, стоит обратиться за медицинской помощью: необходимо провести диагностику и установить, чем провоцируется появление боли.

Общество Здоровье
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