Брянский суд наказал шриланкийцев за попытку прорваться через границу

Восемь месяцев лишения свободы назначили пятерым иностранцам, которые надеялись незаконно попасть из России на Украину. Граждан Шри-Ланки задержали в июне 2019 года в ста метрах от линии границы на территории Брянской области.

Как сообщили в прокуратуре региона, Севский районный суд признал незадачливых мигрантов виновными в покушении на незаконное пересечение госграницы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что пятеро шриланкийцев приехали в Россию, намереваясь через Украину пробраться в Западную Европу и устроиться там на работу. Документов, необходимых для выезда из РФ, у них с собой не было. Поэтому иностранцы не воспользовались пунктом пропуска. Их задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и ПУ ФСБ России в ста метрах от линии границы.

"Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Брянской области. Суд приговорил всех участников преступной группы к лишению свободы на восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в прокуратуре.