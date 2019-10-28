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28.10.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за урагана в Ярославской и Вологодской областях задержаны 14 поездов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ярославской и Вологодской областях пассажирские и пригородные поезда из-за шквалистого ветра следуют с задержками. Об этом сообщили в управлении Северной железной дороги.

Фото: Анна Скудаева/РГ
В Костроме ураган повредил линии электропередач и дорожные знаки

- В ночь с 27 на 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий на ряде участков Северной железной дороги повреждены линии связи, вследствие чего произошли остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов, - рассказали в компании.

Всего на участках Ярославль - Александров, Рыбинск - Сонково и Вологда - Данилов к восьми часам утра были задержаны 11 пассажирских поездов и три пригородных. В управлении СЖД пояснили, что пассажирам поездов, задержанных больше чем на четыре часа, будет предоставлено питание.

На СЖД создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий непогоды, аварийные ремонтные бригады восстанавливают поврежденные линии связи.

Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-0000, а также на сайте ОАО "РЖД" (раздел "Пассажирам", вкладка "Фактическое движение поездов").

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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