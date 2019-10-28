Крупный пожар произошел у стадиона футбольного клуба "Спартак" в Москве

Крупный пожар возник рядом со стадионом московского футбольного клуба "Спартак" - загорелась трава.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе, 69, поступило в 17.07 по московскому времени. В непосредственной близости от стадиона на берегу Москвы-реки загорелась сухая трава. Пламя охватило 150 квадратных метров заброшенного поля.

Отмечается, что в 17.38 пожар локализовали, а в 17.46 потушили. Сведений о пострадавших не поступало.