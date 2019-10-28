Крымский мост и Тверскую подсветят красным в знак борьбы с инсультом

Завтра, 29 октября в День борьбы с инсультом в Москве пройдет акция "Оденься в красное!". Крымский мост и здания на Тверской площади с наступлением темноты будут подсвечены прожекторами с красным светом.

Желающим принять участие во флешмобе предлагается прогуляться по вечернему городу и сфотографироваться на фоне любого подсвеченного объекта. Впрочем, присоединиться к мероприятию могут жители других городов - для этого достаточно надеть на себя что-нибудь красное, хотя бы шапочку или шарф, сфотографироваться и оставить фото в соцсетях.

Цель акции - напомнить о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Именно болезни сердца и сосудов - основная причина смертности во всем мире. В нашей стране, по официальным данным, ежегодно происходит более 400 тысяч случаев инсульта. Лишь 8-10 процентов таких больных полностью восстанавливают нарушенные функции в первые три недели. Большинство приобретает тяжелые расстройства, многие становятся инвалидами.

Акция "Оденься в красное!" проводится уже не первый год, она традиционно направлена на привлечение внимания общественности к проблеме высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышению осведомленности о мерах профилактики.

Чтобы поддержать инициативу, можно поучаствовать в Instagram конкурсе или флешмобе, проходящем в Москве на Крымском мосту и Тверской площади.

Хэштеги акции: #ДеньборьбысИнсультом2019, #GoRed_Russia.