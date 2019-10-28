На поиски пропавших в Приморье рыбаков отправился вертолет

В Приморском крае спасатели и полицейские ищут четверых пропавших в море рыбаков. Как сообщила пресс-служба регионального Главка МЧС, к спасательной операции подключился вертолет: в 15-55 по местному времени МИ-8 МЧС России вылетел из Владивостока в Ольгинский район.

На месте работает группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда. Вместе с сотрудниками полиции они приступили к осмотру местности.

Как сообщала "РГ", в воскресенье, 27 октября, оперативные дежурные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю получили сообщение о том, что днем ранее четверо человек вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на моторной лодке море и до сих пор не вернулись.