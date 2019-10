В Удмуртии простились с солисткой бурановских бабушек

В Удмуртии простились с самой популярной солисткой бурановских бабушек Натальей Пугачевой. Ее похоронили в родном селе Бураново Малопургинского района.

Панихиду и отпевание провели в местном храме, построенном на деньги, заработанные музыкальным коллективом во время многочисленных гастролей.

В социальных сетях жители Удмуртии до сих пор продолжают прощаться с ней, почти каждый вспоминает, что она всегда улыбалась, была очень доброй и всем, кто ее знал, стала настоящей, почти родной бабушкой.

Наталья Пугачева умерла в субботу, 26 октября. Сегодня ей должно было исполниться 84 года.

Напомним, музыкальный коллектив из Малопургинского района Удмуртии получил всемирную известность после выступления на "Евровидении-2012" в Баку.

Бабушки с песней Party For Everybody на удмуртском и английском языках заняли второе место. Также коллектив перепел на удмуртском языке песни "Аквариума", "Кино", Queen и The Beatles.

На заработанные бабушками средства и деньги благотворителей в их родном селе Бураново построили церковь, вслед за ней коллектив начал возводить приют для одиноких пенсионеров.