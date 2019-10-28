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28.10.2019 13:05
Проект: В регионах

Фотовыставка СУЭК "Первозданная Россия" открыла II Сибирский медиафорум

Второй Сибирский медиафорум начал свою работу в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с открытия уникальной фотовыставки "Первозданная Россия", представленной Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК).
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Фотовыставка является частью Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", который проводится для привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия страны, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде. Масштабный культурно-просветительский и экологический проект реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства Культуры РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по туризму и Русского географического общества.

За шесть лет уникальные работы фотографов-натуралистов увидели миллионы жителей не только России, но и более 70 стран мира.

В церемонии открытия фотовыставки "Первозданная Россия" на II Сибирском медиафоруме принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

- Наша страна обладает поистине уникальными природными богатствами. Сегодня как никогда важно сохранить это национальное достояние для будущих поколений, - сказал Сергей Меняйло.

По его словам, работы, представленные на выставке, отличаются глубиной и оригинальностью идеи, высоким профессиональным уровнем её исполнения. Особенно ценно, что они привлекают внимание широкой аудитории к проблемам экологии, просвещают и учат бережному отношению к окружающей среде.

Полпред выразил благодарность представителям Сибирской угольной энергетической компании за ответственную и неравнодушную позицию. Благодаря инициативе компании фотоработы смогли увидеть более полумиллиона человек в восьми регионах страны - от Кемеровской области до Приморского края.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

- Для нашей компании вопросы сохранения окружающей среды в числе приоритетных, - отметил Заместитель генерального директора - директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК-Кузбасс" Петр Пинтусов. - СУЭК не только вкладывает многомиллиардные инвестиции в реализацию природоохранных программ своих предприятий, но и старается вовлекать общественность, жителей к различным экологическим акциям. Одной из них можно считать передвижную фотовыставку "Первозданная Россия". Надеюсь, что на Сибирском медиафоруме выставка также послужит дополнительным стимулом для привлечения внимания журналистов к сохранению уникальных уголков природы.

- Российская дикая природа, представленная в высококачественных фотоработах - это не только природное, но и культурное наследие нашей великой страны. Это мировая слава и национальное достояние государства, где любовь к природе способна объединить всех граждан, - подчеркнул Заместитель руководителя Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" Дмитрий Мосейкин. - А грамотно организованный устойчивый экологический природно-познавательный туризм может стать эффективным инструментом не только для сохранения биоразнообразия и культурного наследия, но и для социально-экономического развития регионов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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