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28.10.2019 17:51
Проект: В регионах

Строительство детского сада в Омске идет строго по графику

Новый детский сад на улице 22-я Рабочая строится в рамках национального проекта "Демография". Учреждение рассчитано на 101 место. В нем будет три группы для детей в возрасте от трех до пяти лет и две группы для 6-7-летних. Ход работ находится под контролем городской власти.
Фото: Администрация Омска Фото: Администрация Омска
Фото: Администрация Омска

Сегодня на объекте задействовано 45 человек. Они выполняют работы по благоустройству территории, готовят прилегающую площадку площадью 500 квадратных метров. Асфальтирование планируют полностью закончить к выходным.

Полным ходом также идет монтаж кровли, завершить здесь все работы строители обещают через 10 дней. Завтра у стен здания установят леса и начнут фасадные работы. Технология навесного вентилируемого фасада, которой отдано предпочтение, предполагает утепление стен 20-сантиметровым слоем негорючей базальтовой ваты. Сверху стены облицуют керамогранитом трех цветов.

Со следующей недели число рабочих увеличат в полтора раза: начнутся внутренние отделочные работы.

- На сегодня к зданию подведены все инженерные сети - теплотрасса, канализация, водопровод, - сообщил главный инженер ООО "ДомоСтрой" Артем Захаров. - Буквально два дня назад мы проложили силовой кабель. Разводка электроснабжения полностью сделана, осталось смонтировать распределительные щиты и установить светильники. Как только закроем крышу, стены внутри помещений прогреются и просохнут, начнем малярные работы.

Фото: Администрация Омска

- Дата окончания работ по контракту - 20 декабря этого года. Есть полная уверенность, что подрядная организация уложится в плановый срок, - пояснила начальник отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства администрации Омска Елена Небосенко. -  Садик возводится по экономически эффективной технологии, внесенной в реестр минстроя Российской Федерации. Это говорит о том, что здесь применяются современные строительные методики и материалы. Акцент - на энерго- и ресурсосбережение.

По словам специалиста, во всех группах детского сада оборудуют теплые полы. Теплоемкость всего здания обеспечит вентилируемый фасад, а также утепление перекрытий. Интересное решение использовано при проектировании входных групп. Они оборудованы специальными витражами. Родители смогут оставлять на хранение в этих местах коляски и санки на весь день.

- Качество материалов и соблюдение технологий на этой социально значимой стройке находится под строгим контролем ОАО "Омский СоюзДорНИИ", - дополняет Елена Небосенко. - Пока серьезных претензий к качеству и срокам выполнения работ у экспертов нет.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром администрации города Омска

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