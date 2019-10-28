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28.10.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет

Текст: Николай Грищенко

Врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов получил шесть с половиной лет лишения свободы за растрату свыше 40 миллионов рублей. Приговор по делу высокопоставленного чиновника огласили в Лефортовском районном суде Москвы.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
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Как сообщает ТАСС, Абдуcамад Гамидов вместе с заместителем Раюдином Юсуфовым и тремя подельниками разработал многомиллионную схему хищения бюджетных средств, направленных для реконструкции здания изолятора временного содержания в Махачкале. Дело в том, что работы по реконструкции здания выполнялись группой рабочих без проектно-сметной документации. При этом открытый аукцион на право заключения госконтракта не проводился, а деньги за реконструкцию получило предприятие подконтрольное Гамидову и Юсуфову. Отметим, что организация строительных работ не выполняла.

Прокурор в прениях просил назначить Гамидову и Юсуфову наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно. Заместителю премьера Раюдину Юсуфову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет.

Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года. Под стражу отправились также его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов. Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту многомиллионного мошенничества с бюджетными деньгами.

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