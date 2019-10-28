Две школы в Коми закрыли на карантин

В Республике Коми две школы закрыли на карантин из-за случаев внебольничной пневмонии. Одна из этих школ находится в городе Ухте. И она единственная из учебных заведений.

Как сообщили в ухтинской средней школе № 21, карантин будет действовать по 2 ноября нынешнего года. Кроме средней школы № 21, на карантин закрылась и средняя школа № 1 в Емве, это Княжнопогостский район. Там с начала учебного года 13 детей переболели пневмонией.

А вообще, по данным Роспотребнадзора по Республике Коми, к медикам с симптомами острых респираторных заболеваний обратились более восьми тысяч человек, из которых более половины - несовершеннолетние. Случаев гриппа пока не зарегистрировано, но уже более 52,6 тысячи детей привили от этой болезни.