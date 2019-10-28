В Пулково автомобиль врезался в частный самолет

В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. У лайнера поврежден фюзеляж, сообщает Северно-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Сейчас начата доследственная проверка. В региональном управлении СК на транспорте отмечают, что имело место нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.