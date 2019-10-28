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28.10.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пулково автомобиль врезался в частный самолет

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. У лайнера поврежден фюзеляж, сообщает Северно-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: iStock
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Сейчас начата доследственная проверка. В региональном управлении СК на транспорте отмечают, что имело место нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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