В Пулково автомобиль врезался в частный самолет

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. У лайнера поврежден фюзеляж, сообщает Северно-Западное следственное управление на транспорте СК России.
Сейчас начата доследственная проверка. В региональном управлении СК на транспорте отмечают, что имело место нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.