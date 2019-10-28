Крымчан предупредили о резком похолодании и снеге

В середине текущей недели в Крым придет циклон с Северной Атлантики, из-за чего погода резко ухудшится. Штормовое предупреждение передало МЧС Республики Крым со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Существенных осадков не будет. В степных и прибрежных районах Крыма вероятны туманы. Температура воздуха составит ночью 3-8 градусов, на южном и восточном побережье 9-13, а днем 13-18. А вот в среду погода изменится.

- Северо-западный ветер принесет на полуостров влажный и холодный воздух Северной Атлантики, - сообщили синоптики. - Пройдут небольшие и умеренные дожди, днем в горах с мокрым снегом. Температура воздуха понизится и составит ночью 2-7 градусов тепла, днем всего 4-9 тепла. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В четверг ожидается дальнейшее похолодание. Ночные температуры воздуха опустятся до двух-пяти градусов мороза, дневные не изменятся - 5-10 тепла. Существенные осадки не ожидаются.