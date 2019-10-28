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28.10.2019 12:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали семь рейсов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре из-за небывало сильного тумана задержали семь авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

В Шереметьево отменены авиарейсы из-за прогнозируемой непогоды

- По данным на 11:40, на вылет задержано семь рейсов: пять рейсов в Москву авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии" и Utair, рейс авиакомпании Air Serbia в Белград и Azur Air в Дубай, - сообщила пресс-секретарь аэропорта Ирина Пономарева. - Рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул отменен по решению перевозчика.

В организации также сообщили, что в Краснодар прибыли два самолета, находившихся на запасном аэродроме в Минеральных Водах, - это рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из Худжанда и Azur Air из Антальи.

С пассажирами задержанных авиарейсов работают представители авиакомпаний. Ожидается, что все задержанные рейсы будут обслужены до 13:30.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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