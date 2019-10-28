В Сочи открылся крупнейший саммит молодых ученых и инженеров

В понедельник в образовательном центре "Сириус" стартовал II Ежегодный саммит молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки". На полях саммита собралось 600 участников, из них почти половина - студенты из 76 университетов 32 регионов России.

Открылось мероприятие с того, что министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков передал участникам пожелания "эффективной работы, плодотворных идей и неиссякаемого вдохновения".

- Саммит построен с учетом приоритетов ведущих научных технологических компаний страны, многие из которых - многолетние партнеры "Сириуса", с которыми мы создавали образовательный центр, а сегодня создаем университет, - рассказала руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. - Здесь представлены проекты, которые ждут наших выпускников, получателей грантов президента России, а также всех студентов, прошедших этот сложный конкурсный отбор.

Кстати, большая часть учащихся, принявших участие в первом саммите, прошли стажировку в ведущих российских компаниях и уже трудоустроены.

- Со студентами в "Сириусе" очень интересно работать, их смело можно принимать на работу, - признался директор по маркетингу сервисов "Яндекс" Андрей Себрант. - Приятно, что возрастной диапазон учеников расширился. Мы были в восторге от работы со школьниками на научно-технологической программе "Большие вызовы". Сейчас - ребята постарше. Наша компания очень заинтересована в высококвалифицированных специалистах. Я уверен, то, что делает "Сириус", - это и есть будущее российского образования на практике.

- Мы начинаем строительство нового научно-технологического университета "Сириус", - объяснил советник по научным и инновационным программам руководителя фонда "Талант и успех" Дмитрий Иванов. - Наших студентов пора знакомить с направлениями, которые мы будем здесь развивать. На саммите ведущие зарубежные и российские ученые будет читать лекции и проводить мастер-классы. Предстоит большая работа, а саммит - начало этой работы.

По словам директора центра трансфера технологий фонда "Талант и успех", проректора научно-технологического университета "Сириус" Романа Иванова, университет - это научно-образовательная организация совершенно нового формата, которая будет выстраивать тесные отношения с российскими технологичными компаниями - специалистами тех отраслей, которые прежде всего важны для российской экономики.

- В рамках мероприятия участники получат представление о том, как сделать результаты своей научной деятельности интересными для индустриальных партнеров и востребованными для экономики, - отметил Роман Иванов.

Как рассказали эксперты, были представлены проекты из всех регионов России, а на саммит попали лучшие из лучших. Работы разделили на четыре направления: генетика и науки о жизни, когнитивные исследования, искусственный интеллект и информационные технологии, а также междисциплинарные исследования.

Например, студент Дальневосточного федерального университета Павел Токарь совместно со своей коллегой Екатериной Шевченко представляют проект "Распознавание гидроакустических сигналов с помощью нейронных сетей".

- Владивосток находится на берегу Тихого океана, - сказал Павел. - Радиоволны в воде очень плохо распространяются, из-за чего возникают сложности. Для распознавания сигналов может быть использована нейронная сеть. Сейчас на глубине 200 метров скорость интернета - примерно 2 килобита в секунду, а мы хотим добиться тех же показателей на километровой глубине.

Кстати

Саммит продлится до 3 ноября. По итогам работы будут выбраны лучшие проекты.