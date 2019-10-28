Уральские летчики получили четыре ударных вертолета "Крокодил"

Четыре ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа в Свердловской области.

Таким образом, завершилось формирование уральской эскадрильи "Крокодилов". Эти вертолеты являются смесью штурмовика и боевой машины пехоты. Их оснащение позволяет выполнять полеты днем и ночью при любых, даже самых сложных, метеоусловиях.

Экипажи свердловской бригады приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов.

"Экипажи эскадрильи Ми-24П прошли обучение в центре боевой подготовки и переучивания в Тверской области", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Кстати, на ранее поступивших вертолетах летчики эскадрильи уже показали свои навыки во время учений "Центр-2019".