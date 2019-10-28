Россияне назвали Беларусь одной из самых дружественных РФ стран

Беларусь остается одной из самых дружественных и притягательных стран для россиян. Таковы итоги осеннего опроса ВЦИОМ.

Беларусь вошла в тройку лидеров. На первом месте в списке стран, с которыми у России сложились прочные и дружеские отношения, по итогам исследования, находится Китай (45 процентов в 2018 году и 50 процентов в 2019-м). Второе место заняла Беларусь (30 процентов в 2018 году и 20 процентов в 2019-м). Третье место - Казахстан (21 процент в 2018 году и 15 процентов в 2019-м).

Относительно 2018 года на семь пунктов выросла доля тех, кто считает дружескими отношения с Францией (10 процентов) и на 4 пункта - с Германией (9 процентов).