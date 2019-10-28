Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.10.2019,  
18:12
Текст:  Илья Максимов

Срывает сроки: в США начали сомневаться в новейшем бомбардировщике B-21

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Фрэнк Кендалл, который ранее занимал пост заместителя министра обороны по вопросам закупок, технологий и логистики выразил серьезные сомнения в отношении сроков реализации программы по созданию бомбардировщика нового поколения B-21 Raider. Об этом сообщает Military Watch Magazine. ВВС США составили очень амбициозный график, в рамках которого первые полет новинки запланирован на 2021 год, а принятие на вооружение - на середину 2020-х.
Фото: U.S. Air Force Фото: U.S. Air Force
Фото: U.S. Air Force

Новый бомбардировщик должен заменить уже привычные B-2 и B-1B. Всего планируется приобрести не менее 200 самолетов, что позволит ВВС США значительно расширить свой парк бомбардировщиков. Новый самолет должен превзойти B-2 не только по скрытности и живучести, но и по простоте обслуживания. Ожидается, что это поможет увеличить число боевых вылетов.

"Я буду поражен, если им удастся получить изделие в срок и по указанной цене", - заявил в беседе с Aviation Week Кендалл, отвечавший, в том числе, и за программу B-21.

Между тем командование ВВС США продолжает настаивать на том, что программа B-21 идет по плану. Замечания Уолдена являются одним из первых признаков того, что разработка может затянуться, что, в свою очередь, может привести к увеличению затрат, пишет The Drive.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
Последняя торпеда: 75 лет назад подлодка ВМС США потопила сама себя

Кроме того, проектирование и строительство любого современного самолета-невидимки - крайне сложный процесс. В прошлом году представитель Роб Уиттман, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, сообщил о проблемах с воздухозаборными и выхлопными системами нового самолета.

В июле 2019 года появилась информация, что ВВС США приступили к созданию первого прототипа B-21. Конструкция и возможности самолета, несмотря на это, остаются загадкой.

Сообщалось, что B-21 разрабатывается с учетом возможностей российских, северокорейских и китайских средств ПВО. Параллельно ведется разработка истребителя шестого поколения-истребителя, который будет предназначен для сопровождения B-21. Также рассматривается вариант вооружения бомбардировщика ракетами "воздух-воздух".

Учитывая значительные задержки и перерасход средств в других недавних программах, таких как F-22 и F-35, есть все основания полагать, что B-21 тоже задержится. При этом разработка бомбардировщиков нового поколения ведется также в России и Китае. Китайский H-20, как ожидается, поступит на вооружение в начале 2020-х годов, чем значительно опередит американского конкурента.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге 17:40
Птица едва не погубила американский "самолет Судного дня" 24.10.2019
Бомбардировщик B-52 отработал атаку на Балтфлот 24.10.2019
разработки
Фото: Пресс-служба ЦВО
Уральские летчики получили четыре ударных вертолета "Крокодил" 13:39
Новейший российский боевой модуль показали в Туле 25.10.2019
Разработчик рассказал о серийном облике дрона "Охотник" 23.10.2019
самолеты
Фото: Михаил Алаеддин/ РИА Новости
Россия доставила в Сирию полицейские броневики 27.10.2019
Вертолет против истребителя: как иракский Ми-24 сбил иранский F-4 27.10.2019
Первый Ту-22М3М выполнил 18 полетов в ходе испытаний 25.10.2019