Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России

Президент США Дональд Трамп допустил оплошность: оговорившись, он назвал Владимира Зеленского президентом России. Пресс-служба Белого дома не заметила ошибку и опубликовала стенограмму выступления американского лидера без исправлений.

Очередную оговорку Трамп сделал, когда объяснял журналистам ситуацию вокруг публикации стенограммы его телефонного разговора с Зеленским. В той беседе речь шла о возможности начать расследование на Украине в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Поскольку Байден является главным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году выборах, демократы обвинили нынешнего хозяина Белого дома в попытке дискредитировать политического противника и начали процедуру импичмента. Президент США, отрицая, что оказывал какое-либо давление на Зеленского, перепутал, лидером какой страны тот является.

Примечательно, что оговорки в речи Трампа не редкость. Так, он назвал собственного министра обороны Марка Эспера "Эсперанто", а главу компании Apple Тимом Эпплом, призывал бороться с "какао" вместо кокаина. Были и более существенные ошибки. в июле 2019 года президент США заявил, будто американские военные захватывали аэропорты еще во время войны за независимость.