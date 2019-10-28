Ушел из жизни Николай Касаткин

Пришла грустная весть - умер Николай Иванович Касаткин (1932-2019), замечательный художник, один из мастеров, переосмысливавший формы традиционной живописи, прежде всего жанр пейзажа, включая его в контекст поисков искусства ХХ века. 25 декабря в Нижегородском Арсенале (ГСЦИ) откроется его большая персональная выставка, увы, посмертная.

Нет, он не был обделен ни выставками, ни вниманием. Работы Николая Касаткина по праву вошли в собрания Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Зиммерли-музея (Университет Ратгерс, Нью-Брансвик, США), Московского музея современного искусства, региональных художественных музеев, украсили крупные частные коллекции в России и за рубежом. Важнейшие персональные выставки Николая Касаткина проходили в Перми в Музее ПЕРММ (2019), в Красноярске в Музейном центре "Площадь Мира" (2018-2019), в Государственной Третьяковской галерее (2015), ЦВЗ "Манеж"(2015), в московской в галерее pop/off/art…

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Как и его друзья Эрик Булатов, Олег Васильев, Касаткин входил в круг художников, которые много унаследовали от школы Роберта Фалька и Владимира Фаворского, продолжая работать с феноменом станковой картины. Его недавняя персональная выставка в Третьяковской галерее "Двойная картина" впечатляла филигранной умной работой сразу с несколькими живописными традициями: старой европейской живописи, русского лирического пейзажа, опыта Магритта… Обнажая остов видения, Касаткин подчеркивает условность "естественного" взгляда, закрытое пространство "настоящей" реальности. Взгляд художника, как и зрителя, всегда опосредован - опытом, штампами, ожиданиями публики, словом, разнообразными кодами культурных традиций. Но мир за пределами "камеры обскуры" или за пределами пещеры Платона художником не подвергается сомнению. Правда, он остается тайной.

История превращения картины в письмо, пространства - в плоскость послания открывала еще один сюжет - потенциальной возможности сохранить эффект "натуральной магии", волшебства открытия неведомого благодаря "умственному" постижению чувственного мира. Николаю Касаткину, кажется, удавалось соблюсти баланс между этими противоположностями.

На протяжении многих лет Касаткин преподавал в Заочном народном университете искусств, как и Михаил Рогинский, Борис Турецкий, Иван Чуйков, Андрей Гросицкий и другие замечательные художники "неофициального круга" советских времен. В эти же годы он создавал собственную изобразительную систему в искусстве, в которой традиционные жанры искусства перекодировались и получали новое осмысление. Найденный им принцип "картина в картине" - стал, пожалуй, наиболее узнаваемым методом художника. Николай Иванович работал до последних дней своей жизни. Свою последнюю картину, которую он называл "Начало", Касаткин закончил в декабре 2018 года.