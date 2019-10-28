В мире
28.10.2019 09:53
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси начнет вещание российский телеканал о путешествиях

Мир увлекательных экскурсий и знакомства с уникальными уголками природы и животного мира предлагает многомиллионной телеаудитории Беларуси российский телеканал "Поехали!" Его слоган: "Впечатления - рядом!".

Министерство информации РБ, судя по информации, размещенной на сайте ведомства, уже выдало разрешение на вещание на территории республики этому популярному каналу Союзного государства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Россия перешла на цифровое телевизионное вещание

Развлекательно-познавательные передачи, анонсирует ведомство, адресованы всем тем, кто хочет путешествовать по России, кто стремится больше узнать о стране, природе ее регионов, памятниках истории и культуры и, конечно, о людях. В российских программах будет предложена свежая точка зрения на возможности, которыми располагает внутренний туризм, полезная информация о сервисе, маршрутах, экскурсиях и ценах.

Кстати, уточняют вещатели, разрешение на распространение выдано сроком на три года.

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