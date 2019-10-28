По предварительным данным, 38 взрослых и подросток замерзли в контейнеровозе, где температура составляла минус 25 градусов. Это одно из самых вопиющих событий прошлой недели, вызвавших широкий общественный резонанс в мире. В Пекине отмечают, что в то время, когда многие люди еще находятся в шоке от последних новостей, когда гражданство жертв еще не установлена и причина трагедии не найдена, многие мировые СМИ сами определили личности жертв. CNN, проявив "твердую уверенность", спросил МИД КНР, почему китайские граждане таким странным способом решили покинуть страну в связи с 70-й годовщиной образования КНР?

А 25 октября BBC в своей программе специально связался с комментаторами Сянгана, чтобы обсудить проблему нелегальной иммиграции неимущих китайцев за рубеж. Весь день BBC в своих программах утверждала, что жертвами были китайские граждане.

В Пекине констатируют, что, похоже, никого не заботит, кем были эти 39 человек, как произошла трагедия, никого не волнует, как предотвратить ее повторения в будущем. СМИ, подобные CNN и ВВС, сосредоточились на слово "китайцы", они пришли к выводу, что это акт торговли людьми, спланированный преступной бандой из китайской провинции Фуцзянь.

27 октября распространилась новая информация об этом инциденте. Согласно сообщению Вьетнамского информационного агентства, посол Вьетнама в Великобритании встретился с британской полицией на месте происшествия в Эссексе, чтобы уточнить ситуацию. Несмотря на то, что нет уверенности в том, что 39 жертв являются гражданами Вьетнама, согласно уже имеющейся информации, по крайней мере 24 вьетнамских семьи сообщили, что их родные пропали без вести в Европе.