В СФ предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

Новости

Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне" 16:52
Путин увеличил штат прокуроров 16:45
Тарифы на проезд от Москвы до Петербурга поделят на "рабочие" и "выходные" 16:38
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 16:35
В Москве расцвел рододендрон, перепутав осень с весной 16:27
Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину 16:26
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае 16:23
FAW привезет в Россию еще две модели 16:20
В Кремле следили за визитом Зеленского в Золотое 16:12
"Северсталь" подписала контракт с бойцом UFC 16:10
Две школы в Коми закрыли на карантин 16:09
В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны 16:08
В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной 16:07
В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом на спортплощадке 16:03
Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети 16:00
Россияне назвали Беларусь одной из самых дружественных РФ стран 15:55
Хрен и эвкалипт: от каких болезней помогают горячие ванны 15:45
Путин встретится с президентом Кубы 15:44
Авторы "Игры престолов" не понимают, почему им доверили сериал 15:43
В Ставрополе оштрафован продавец куклы бен Ладена 15:41
В Петербурге оправдали физрука, обвиненного в изнасиловании ученицы 15:39
Минфин США пообещал усилить давление на Иран 15:38
Уникальный внедорожник Т-98 "Комбат" продается за 2 млн рублей 15:38
Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России 15:27
Итоговый форум "Сообщество" будет посвящен роли общественности в реализации нацпроектов 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 16:13
Рубрика: Власть

В СФ предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

Текст: Галина Мисливская
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что максимальное наказание за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете могло бы составить до 15 лет лишения свободы.
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

"Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет должна быть поддержана", - приводит его слова ТАСС. Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных с использованием Сети, "ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета", заявил сенатор.

Фото: JohnDWilliams / iStock
В Совфеде предложили создать платформу для наблюдений за окружающей средой

Он пояснил, что имеет в виду статью 230 УК РФ. "Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети Интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", - заявил Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что анонимность в Сети является катализатором для совершения преступлений, а пропаганда потребления наркотиков - это всего лишь одно из таких деяний.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Борьба с наркотиками Уголовное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин увеличил штат прокуроров
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского