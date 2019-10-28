В СФ предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что максимальное наказание за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете могло бы составить до 15 лет лишения свободы.

"Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет должна быть поддержана", - приводит его слова ТАСС. Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных с использованием Сети, "ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета", заявил сенатор.

Он пояснил, что имеет в виду статью 230 УК РФ. "Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети Интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", - заявил Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что анонимность в Сети является катализатором для совершения преступлений, а пропаганда потребления наркотиков - это всего лишь одно из таких деяний.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.