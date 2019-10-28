Новости

"Арья" рассказала о необычном чувстве юмора авторов "Игры престолов" 12:47
Режиссер "Игры Джералда" и "Доктора Сна" снимет новый фильм по Кингу 12:34
Новый фильм с Джоли вторую неделю лидирует в прокате России 11:51
Вышел первый трейлер сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 11:03
Дэвида Линча наградили почетным "Оскаром" 09:20

Видео: арестован актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки

Новости
    28.10.2019, 13:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

37-летний американский актер Джаред Падалеки, Сэм Винчестер из сериала "Сверхъестественное" (одна из главных ролей), был задержан в Остине, штат Техас, в ночь на понедельник за пьяный дебош и нападение на человека.

Фото: kinopoisk.ru
"Арья" рассказала о необычном чувстве юмора авторов "Игры престолов"

Об этом сообщает TMZ, разметив видео инцидента. На котором можно наблюдать, что актер сильно нетрезв, кренится и практически не держится на ногах.

Согласно публикации, Падалеки якобы - со слов очевидцев - ударил по лицу бармена в клубе, где является завсегдатаем, после чего схлеснулся и с приятелем. А когда по вызову прибыли правоохранители, начал помахивать перед ними пачкой банкнот.

В результате был задержан и увезен в участок.

При этом издание сообщает, что Падалеки, возможно, является совладельцем клуба, где произошел инцидент. Что по каким-то причинам скрывает.

На момент публикации никаких официальных комментариев изданию ни от кого получить не удалось.

Джаред Падалеки, неоднократный лауреат и номинант ряда профильных и подростковых кинонаград, помимо "Сверхъественного" известен ролями в "Девочках Гилмор", "Скорой помощи", "Доме восковых фигур" 2005-го и "Пятнице, 13-е" 2009-го.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Актриса Кира Найтли рассекретила имя своей дочери 27.10.2019
Автор "Чернобыля" напишет сценарий новых "Пиратов Карибского моря" 27.10.2019
Фото: звезда "Ворониных" Екатерина Волкова симулировала беременность 27.10.2019
Официально: завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде 27.10.2019
⧣ США
Фото: предоставлено FOX
Гэбриел Бирн и Элизабет Макговерн рассказали о сериале "Война миров" 13:50
Появились первые сведения о четвертом сезоне "Очень странных дел" 26.10.2019
Гитарист Metallica назвал самые недооцененные хорроры в истории 26.10.2019
⧣ сериалы
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Актриса Настасья Самбурская отравилась лекарством от простуды 27.10.2019
"Обвиненная в проституции" актриса "Универа" сделала заявление 26.10.2019
Критики назвали самые страшные телесериалы в истории 26.10.2019
⧣ скандалы
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не подал руку Сюткину 26.10.2019
Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы 25.10.2019
Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы 25.10.2019