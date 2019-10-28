Видео: арестован актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки

37-летний американский актер Джаред Падалеки, Сэм Винчестер из сериала "Сверхъестественное" (одна из главных ролей), был задержан в Остине, штат Техас, в ночь на понедельник за пьяный дебош и нападение на человека.

Об этом сообщает TMZ, разметив видео инцидента. На котором можно наблюдать, что актер сильно нетрезв, кренится и практически не держится на ногах.

Согласно публикации, Падалеки якобы - со слов очевидцев - ударил по лицу бармена в клубе, где является завсегдатаем, после чего схлеснулся и с приятелем. А когда по вызову прибыли правоохранители, начал помахивать перед ними пачкой банкнот.

В результате был задержан и увезен в участок.

При этом издание сообщает, что Падалеки, возможно, является совладельцем клуба, где произошел инцидент. Что по каким-то причинам скрывает.

На момент публикации никаких официальных комментариев изданию ни от кого получить не удалось.

Джаред Падалеки, неоднократный лауреат и номинант ряда профильных и подростковых кинонаград, помимо "Сверхъественного" известен ролями в "Девочках Гилмор", "Скорой помощи", "Доме восковых фигур" 2005-го и "Пятнице, 13-е" 2009-го.