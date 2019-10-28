Военные СГ проведут наблюдательный полет над Латвией

Наблюдательный полет над Латвией в соответствии с положениями Договора по открытому небу проведут воздушные асы России и Беларуси с 28 октября по 1 ноября. Об этом проинформировал источник в белорусском оборонном ведомстве, уточняя, что инспекционный полет планируется на российском самолете Ан-30Б.

Как известно, Договор по открытому небу был подписан 27 лет назад, 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами, в том числе и Беларусью, которая участвует в ДОН в составе группы государств - участников Беларусь/Россия.

Договор входит в число основных многосторонних соглашений в области международной безопасности и контроля над вооружениями в регионе ОБСЕ. До официального вступления в силу 1 января 2002 года, уточняют в министерстве, он применялся во временном режиме.

В настоящее время в ДОН участвуют уже 34 государства. Он предусматривает возможность и регламентирует процедуры выполнения наблюдательных полетов над территориями государств-участников "в целях повышения открытости и транспарентности в их военной деятельности, наблюдения за выполнением действующих и будущих договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, а также предотвращения и урегулирования кризисов".