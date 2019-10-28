





В холода, в холода

От насиженных мест

Нас другие зовут города -

Будь то Минск, будь то Брест.

В холода, в холода...





Фильм на всю жизнь

"На братских могилах не ставят крестов" - большинство своих выступлений Высоцкий начинал с этой песни. И почти всегда делал короткое - а иногда и не короткое - вступление о фильме "Я родом из детства", первом, где прозвучали его песни. Фильм - тонкая, пронзительная по искренности, печальная и вместе с тем оптимистическая кинолента о детстве тех, кто в Великую Отечественную перенес горечь утраты близких. Благодаря съемкам в этой картине Высоцкий узнал и навсегда влюбился в Белоруссию.

Режиссёр фильма Виктор Туров сказал: "Володя искренне любил Беларусь, не раз здесь бывал и даже в то время называл ее страной".

А попал Высоцкий на съемки случайно. К 1965 году он был неизвестен как актёр. Оператор картины Александр Княжинский, учившийся с Туровым на одном курсе во ВГИКе, предложил пригласить Высоцкого на пробы. В тот момент Туров, слышавший его песни, не знал, что Высоцкий играет в театре, что у него актёрское образование. На эпизодическую роль танкиста Володи режиссер делал пробы с Алексеем Петренко, Владимиром Заманским...

Высоцкий приехал в Минск. Сделали пробы. Они были неубедительны. Потом пошли в актёрское общежитие. Хорошо посидели. Понятно, что Высоцкий пел. Пел много. Собрался уезжать. Туров поехал проводить его в аэропорт. По пути заглянули в кафе Дома актёров. И тут между ними образовалось то, что можно назвать духовной симпатией, внутренним притяжением.

Режиссёр Виктор Туров. Фото: ТАСС

"Нас как магнитом потянуло друг к другу, - вспоминал Туров. - Когда объявили посадку, Володя тихо произнёс: "Витя, возьми меня на роль. Ей-богу, не подведу..." И это было сказано так просто, с такой интонацией в голосе, что у меня никаких сомнений не было: вместо утвержденного другого актера буду снимать Высоцкого".

У Нины Ургант, которая играла главную роль в фильме, такие воспоминания о съёмках: "Володя по фильму был моим возлюбленным. Я слышала фамилию Высоцкий, но ассоциировала её с блатными песнями, которые меня абсолютно не привлекали. Захожу в павильон, и мне говорят: "Знакомься! Это Владимир Высоцкий - твой партнёр". Он встал с табуреточки и оказался мне по плечо. Щёчки розовые, сам молоденький. Очевидно, у меня было растерянное выражение лица, потому что Володя сказал: "Нина Николаевна, вы не волнуйтесь, я на экране мужественный..." Так и оказалось. Когда мы снимались, ему под ноги что-то ставили - на вырост".

Со съемок Высоцкий послал письмо со своей фотографией друзьям - Нинель и Александру Евдокимовым. На обороте фото написал:

Из фильма "Я родом из детства"

Который из жизни детей,

Где я выколачивал средства

Посредством гитары своей,

Дарю портрет (несу свой крест)

С желаньем не услышать свист.

Вам был известен как певец,

Теперь, надеюсь, как артист.

Последние две строчки надо понимать так: фильмы, в которых он снимался до этого, не считаются.

Афиша фильма "Я родом из детства".

"Редактирование" Бернеса

Песню "Братские могилы" в фильме спел Марк Бернес. Спел профессионально, но гладко, спокойно. Может, я пристрастен, придирчив, но не чувствуется в его исполнении боли, нет трагизма, не ощущается тяжесть потерь. У Высоцкого она звучит мощно и в то же время проникновенно, звучит так, будто он сам прошёл войну, фронт, послевоенные тяготы.

Люди по-разному относились к Высоцкому. На его концерты приходили и те, кто его не воспринимал, кто считал его песни гимном преступного мира. Но после "Братских могил" он моментально располагал к себе любого, даже хмурого скептика.

Высоцкий встречался с Бернесом - показать ему песню. Приехал с гитарой. Пел часа два. Бернес снисходительно слушал. Потом перешли к песне из фильма. Вспоминает вдова Бернеса Лилия Бодрова: "Марк всегда брал новую песню, как болванку, и начинал с ней работать. Он постоянно находил в них что-то своё, оригинальное. Где-то подправлял, где-то добавлял. И молодому поэту честно признался: "Володя, мне нравится ваше творчество, мне нравится эта песня. Но я должен над ней хорошо поработать".

Судя по всему "Братские могилы" стали исключением из правил. Бернес ни слова не поменял в "Братских могилах". В фильме звучит текст Высоцкого.

Заслуженный артист РСФСР Марк Бернес.

Друзья и Марина

В 1967 году Туров снимал картину "Война под крышами" - там мелькнёт Высоцкий. Сам он вспоминал: "В этом фильме я есть, но никакие роли не играю. Вообще ничего не делаю. Меня там всего чуть-чуть - эпизод на свадьбе. Во время свадебной сцены кто-то невидимый моим голосом поёт песню. Вот и всё".

Высоцкий и здесь оказался случайно - приехал к Турову как раз во время съёмок свадебной сцены, ну и почему не снять его в массовке? А вообще он сочинил 17 песен для фильмов, режиссёром которых был Туров, 12 - вошли в его картины "Я родом из детства", "Война под крышами", "Сыновья уходят в бой", "Точка отсчета"... Писал и для других режиссёров белорусского кино - в общей сложности 24 песни.

В фильме "Точка отсчёта", снятом в 1979 году, песни Высоцкого поёт Марина Влади. А в Белоруссию она впервые попала ровно за десять лет до этого. Привёз её, естественно, Высоцкий, крепко сдружившийся с Туровым в ходе съёмок "Я родом из детства". Это была настоящая дружба. Частые встречи. Долгие разговоры. Туров один из немногих, кого Высоцкий пригласил на свадьбу с Мариной Влади, - было всего пять человек.

Сам режиссер, снимавший в 1969 году возле озера Свитязь фильм "А сыновья уходят в бой", вспоминал: "Было воскресенье. У меня был съемочный день... Я оставил их одних погулять в лесу вдоль озера. Вдруг ко мне прибегает кто-то из группы и говорит: "Там бить собираются Высоцкого и Влади!" - "Почему? Что случилось?" - "А их приняли за самозванцев, потому что никто не поверил, что вот эти два обыкновенных человека - Высоцкий и Влади".

Конечно, это большое преувеличение - "бить собираются". Но Влади в жизни действительно смотрелась неброско. Художник фильма Александр Ганкин вспоминает: "Марина была в обыкновенном ситцевом сарафанчике, на ногах - поношенные босоножки, волосы собраны в пучок. И народ, который помнил пышноволосую красавицу Влади в нашумевшем тогда фильме "Колдунья", не поверил, что эта скромная женщина и есть прославленная актриса".

Песни Высоцкого в Белоруссии уже знали, но как он выглядел, не имели представления. Считали, что у него шрам на лице и он богатырского роста. Потому и приняли пару за самозванцев. Но уж бить-то точно их никто не собирался. А уж когда народ уверился, кто действительно гуляет у озера, радости и восторгам не было конца. Вокруг них собралась огромная толпа.

Туров отвёз Высоцкого и Влади в деревню километров за десять от Свитязи. Поселились они у славной старушки, которая угощала их драниками, поила молоком. Спали на сеновале. Были бесконечно счастливы

Позже Туров вспоминал: "Самым интересным, а точнее, дурацким, оказался финал истории. Через некоторое время мне позвонили из КГБ и попросили о встрече. Встретились, и меня как мальчишку отчитали за то, что я, оказывается, завел иностранку в расположение ракетных войск. Какие, к черту, ракеты! Радость жизни, счастье жизни и красота бытия - вот что было для нас самым главным, самым важным, самым необходимым!"

Случай на границе

Минск был для Высоцкого не только городом, который он по-настоящему любил, но и транзитным пунктом по дороге из Москвы в Париж и обратно, когда один, но чаще с Мариной ехал на машине.

Хорошо запомнился день, когда Высоцкий с Мариной впервые пересекли на машине границу, - весной 1973 года. От Москвы до Бреста доехали быстро, даже к Турову не заглянули. Дорога в разговорах пролетала мгновенно. Но километров за десять до пограничного пункта замолчали. Сверлила мысль: а выпустят ли? Такие были времена, несмотря на то, что Высоцкий имел выездную и въездную визы, его запросто могли развернуть.

И вот граница. Марина дрожащими руками вынимает из сумочки паспорта, страховки, документы на машину и отдаёт Высоцкому. Он сжимает ей руку. Тормозят у пограничника - тот берёт документы, делает им знак подождать и исчезает в здании пограничного пункта.

Люди по-разному относились к высоцкому. на его концерты приходили и те, кто его не воспринимал. но после "братских могил" он моментально располагал к себе любого...

Пять минут ожидания, десять, пятнадцать... Нервничают.

Наконец на крыльце появляется пограничник, призывно машет им и кричит: "Подъезжайте сюда". Подъехали. Оба белее мела. Марина не успевает заглушить двигатель, как со всех сторон к ним кидаются таможенники, буфетчицы, солдатики, офицеры, официантки. Крики: "Высоцкий! Высоцкий!" У людей праздник - они видят любимого артиста, любимого певца. Он выходит из машины, радостный, довольный. Раздаёт автографы - на военных билетах, на ресторанном меню, на салфетках, на паспортах, а то и прямо на ладонях. Начинается фотографирование со знаменитостями.

А вот и командир пограничников с проштемпелёванными паспортами в руке, цветущий от гордости: сам Высоцкий пересечет государственную границу на вверенном ему участке. Приглашают откушать чаю - как отказаться? Пьют чай в буфете, а народ всё прибывает и прибывает: день-то какой! Володя Высоцкий с Мариной Влади!

Прощание. Крики: "Приезжайте ещё! Привет Парижу!"

ОКОПНАЯ ПРАВДА

Десять военных песен Высоцкого, написанных для белорусских фильмов

На братских могилах

Штрафные батальоны

Он не вернулся из боя

Кто сказал, что Земля умерла...

Сыновья уходят в бой

Аисты

Песня о госпитале

Высота

Песня о новом времени

Так случилось: мужчины ушли...