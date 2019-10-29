Актера из "Товарищей полицейских" и "Мента в законе" арестовали за кражу

24-летний актер Василий Шендаров, снявшийся эпизодами в проектах "Товарищи полицейские", "Мент в законе", "Департамент", в последнее время перебивался случайными заработками.

Что-то пошло не так, и теперь с Василием беседуют не экранные, а настоящие правоохранители.

Как сообщает KP.RU, интерес органов вызвал случай в офисе компании "Билайн" в подмосковном Голицыно. Куда актер устроился специалистом по продажам и где также не задержался надолго. 17 октября он вынес из сейфа предприятия полмиллиона рублей.

По словам экс-коллеги Шендарова, сотрудники офиса обнаружили пропажу примерно через час после того, как Василий покинул здание.

"Просмотрели записи камеры и стали ему звонить, но не смогли дозвониться, он то не брал трубку, то телефон был выключен", - рассказал изданию менеджер Матвей. Добавив, что тут же было написано заявление в полицию.

Вор уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.