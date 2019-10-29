Китай отчитался о подготовке ко Второй импортной ЭКСПО

В национальных павильонах выставки, площадь которых составит 30 тысяч квадратных метров, свои достижения представят экспоненты из 64 стран и трех международных организаций, а в целом на ЭКСПО приедут гости из 170 стран. В число почетных гостей выставки войдут 15 государств, среди которых Франция, Индия, Италия и Россия.

Предстоящее ЭКСПО состоит из трех частей - национальные выставки, бизнес-выставки и Второй международный экономический форум "Хунцяо".