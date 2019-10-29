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29.10.2019 14:27
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай стремится стать лидером в технологии блокчейн

В Шанхае прошел форум, посвященный технологии блокчейн. На нем заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР Лю Лэй заявил, что план Facebook по запуску Libra, потенциальной "глобальной валюты", вызвал огромный интерес, и управление пытается идти в ногу с изменениями в отрасли, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Важную роль блокчейна в новом витке технологических инноваций и промышленной трансформации подчеркнул генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на одном из массовых учебных мероприятий с участием членов Политбюро ЦК КПК, посвященном тенденциям развития технологии блокчейн. По словам Си Цзиньпина, Китай должен стать лидером в технологии блокчейн, и призвал увеличить инвестиции в эту сферу. Благодаря развитию технологии, которая лежит в основе криптовалют, Китай может получить преимущество в промышленности, добавил председатель КНР.

В мае 2018 года в Китае появилась полная производственная цепочка для блокчейн-сектора с сотнями компаний, использующих эту технологию. В Белой книге, обнародованной в том же году Министерством промышленности и информатизации КНР, говорится, что отрасль развивается стремительно, на рынок выходят все больше предпринимателей.

Блокчейн дважды упоминается в тринадцатом пятилетнем экономическом плане Госсовета КНР, который был составлен и выпущен еще в 2016 году. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал блокчейн "прорывной" технологией. Он подчеркнул необходимость для Китая сосредоточиться на технологическом развитии и стать глобальным центром науки и инноваций.

Блокчейн-стратегию приняли США и многие страны ЕС. США постоянно совершенствуют свою государственную политику, связанную с технологией блокчейн, а ЕС намерен ускорить изучение стандартов блокчейна международного уровня, чтобы сделать Европу ведущим регионом по развитию этой технологии. 19 сентября правительство Германии опубликовало блокчейн-стратегию, согласно которой страна стремится использовать возможности технологии и раскрывать ее потенциал в стимулировании цифровой трансформации экономики и общественного сектора.

В некоторых районах Китая технология блокчейн сегодня пользуется большой популярностью. Например, именно на ней основано большое количество систем управления государственными делами в новом районе государственного уровня Сюнъань (провинция Хэбэй). Строительство базы инноваций и индустриализации технологии блокчейн стартовали в прошлом году в Шанхае и других крупнейших городах страны.

В августе этого года около 6 миллионов электронных счетов-фактур на основе блокчейна было выпущено в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) за год после выставления первого подобного счета в городе. Первый счет-фактура на основе блокчейна в туристическом бизнесе был выпущен недавно в провинции Юньнань. Совсем недавно Китай запустил общенациональную сеть сервисов на основе блокчейн-технологий с целью улучшения ее структуры и содействия развитию "умных" городов и цифровой экономики.

Эксперты считают, что технология блокчейн имеет широкие перспективы развития в Китае, в частности, в государственном управлении и финансах, а также для разрешения проблем, связанных с повышением уровня и качества жизни населения.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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