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29.10.2019,  
14:27
Текст:  Алексей Моисеев

Крепкий орешек: ракета оставила пробоину в башне сирийского Т-72

В ходе недавнего боя в горном районе Латакии в один из сирийских Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета. Однако экипаж сумел вывести поврежденный танк в безопасное место, тем самым сберег свои жизни и боевую машину.
Фото: Capt. Viet Nguyen, US Army / wikimedia.org
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Судя по размещенному в Facebook видеоролику, попадание ПТУР пришлось в верхнюю и наименее защищенную часть башни, как раз перед местом наводчика.

По всей видимости, кумулятивная струя проникла в боевое отделение, правда последствия оказались менее тяжелыми, чем можно было представить - военнослужащий получил контузию и травму головы. С помощью товарищей он сумел выбраться из танка, после чего на машине его отправили в санитарную часть. В то же время командир и механик-водитель, по всей видимости, не пострадали.

Впечатляют размеры проделанного в броне отверстия. Были предположения, что в танк попала реактивная граната от ручного гранатомета, но скорее всего речь все-таки идет об одной из современных управляемых ракет.

Конечно, если бы танк был оборудован динамической защитой, все могло бы обойтись без повреждений техники и вывода бойца из строя.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, последние бои в районе населенного пункта Кбана в горной части Латакии отличаются крайней ожесточенностью. Противник достаточно интенсивно применяет различное противотанковое оружие, в том числе ракеты. В ответ задействованные в этой операции правительственные силы обрушивают на террористов огонь артиллерии, реактивных систем залпового огня. Также действует авиация.

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