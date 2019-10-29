Ласицкене и Сидорова разделят подаренные 10 млн на всех участников ЧМ

Легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова приняли решение разделить подаренные им Федерацией бокса России 10 миллионов рублей на всех российских участников ЧМ по легкой атлетике. Ласицкене также решила отдать подаренный автомобиль своему тренеру.

В Москве прошла церемония награждения победителей и призером мужского и женского чемпионатов мира по боксу, в рамках которого также чествовали чемпионов мира по легкой атлетике Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову.

"Это награждение для нас стало неожиданностью. Мы решили, что должны разделить награду среди всех призеров и участников чемпионата мира по легкой атлетике. Все, кто участвовал в Дохе, получат часть. Надеюсь, что они будут счастливы и благодарны", - приводит ТАСС слова Ласицкене.

Ставшая трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Ласицкене добавила, что такой подарок они с Сидоровой принять не могут и правильным решением будет разделить деньги.

Помимо этого Ласицкене приняла решение отдать подаренный ей автомобиль своему тренеру Геннадию Габриляну. Она отметила, что все медали и победы - заслуга тренера. Мария отдала ключи своему наставнику, добавив: "Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине".